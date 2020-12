Grosse frayeur pour cette camionnette qui évite de peu un train

L'histoire se déroule à Cracovie, en Pologne mais c'est une situation encore bien trop connue de chez nous. Une camionnette s'est retrouvée bloquée entre les barrières baissées d'un passage à niveau.

Le conducteur du véhicule ne pouvant avancer à cause d'un embouteillage, a finalement pris la décision de faire une rapide marche arrière en défonçant les barrières du passage à niveau. Il en a fallu de peu pour qu'une catastrophe se déroule et pour cause, le train est passé 2 minutes plus tard. Prudence donc !

Regardez plutôt !