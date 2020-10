Grâce à la technologie, un enfant malentendant retrouve l'ouïe tout sourire dans les bras de sa maman

L'histoire est magnifique et très mouvante. C'est l'instant tendresse pour démarrer cette journée, un enfant qui est sourd retrouve l'ouïe grâce à la magie de la technologie. Pris en vidéo, sa réaction est juste magique et a émerveillé de nombreux internautes.

C'est le post du jour que Hugues Hamelynck a choisi de partager ce mardi avec vous dans le 6/8. Sur le plateau du 6/8 on pouvait apercevoir Sarah très émue lorsque l'enfant retrouve les bras de sa maman. On la sait très sensible au milieu familial surtout lorsque l'on parle d'enfants, elle qui se bat durant de nombreuses années pour l'opération VivaForLife.

