"God of War" revient en exclisivité sur PS4

Les joueurs attendaient ça depuis 8 ans !

C'est un événement... Kratos est de retour !

God of War revient plus fort que jamais dans un univers sombre de traditions scandinaves.

La vengeance meurtrière qu’il avait envers les dieux de l’Olympe est derrière lui. God of War vit maintenant comme le plus commun des mortels dans un monde très dangereux peuplé de nouvelles créatures, de monstres et de dieux.

Dans ce nouveau chapitre de sa vie, Kratos tente de maintenir et contrôler sa rage pour être un bon père et un mentor pour son jeune fils.

L’accent est mis sur des combats haletants qui offrent une nouvelle dimension de challenge aux joueurs.

Les combats sont variés et rudes. L'arme de prédilection de départ est une hache relativement massive que Kratos peut lancer et rappeler pour frapper les ennemis lointains ou les repousser. Il faudra être précis pour protéger le fiston et s’armer de patience pour avoir un parfait contrôle des touches.

La prise en main s’adresse à un public averti et mature autant pour le gameplay que pour les phases narratives plus profondes et psychologiques de la relation père-fils.