Glacé comme un frisko, ce livreur "Uber Eats" reste de marbre

En ce lundi de carnaval, Hugues Hamelynck nous propose une vidéo réalisée par Azure Dragons, un humoriste russe qui fait de plus en plus parler de lui sur les réseaux sociaux avec des sketchs bien pensés, bien fichus et surtout bien montés. Vous connaissez tous les livreurs "Uber Eats", un service à domicile à vélo avec une petite boîte derrière eux pour nous livrer des repas chauds.

Comme vous le savez, il a fait très froid la semaine dernière en Belgique, imaginez un petit peu comment se déroulent les livraisons "Uber Eats" en Russie. Vous devinez ? Eh bien, à en voir cette vidéo qui cartonne sur la toile, lorsque vous vous rendrez en Russie et si vous faites appel à ce service, préférez commander une crème glacée à la place d’un plat chaud sourit Hugues. Une petite pensée pour tous ceux qui ont pédalé la semaine passée chez nous, ils sont tous très courageux.

Regardez plutôt !