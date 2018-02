Gare à la facture salée du dépanneur d'urgence !

Les conseils et les précautions à prendre, c'était ce matin dans le 6/8 sur la Une Télé avec Caroline Sury.

Principaux arguments pour gonfler la facture : des frais de déplacement et des réparations supplémentaires (réalisées sans votre accord).

Exemple : un dépanneur promet par téléphone une intervention rapide moyennant une centaine d’euros puis il présente une facture qui vaut le triple, le quadruple et exige en plus un paiement en cash.

En attendant ce renforcement de législation

Si possible, on évite les réparations le week-end. Si c'est impossible, on se renseigne sur le réparateur.

On vérifie la distance et on demande un devis au préalable. Si le dépanneur est loin du domicile, il y a aura forcément des frais de déplacement.

Quand le travail est fini : il faut demander la facture et payer plus tard. Si pas, il faut verser un acompte et payer le solde à la réception de la facture.

Si on n'est pas d'accord avec le total à payer, on peut payer uniquement le montant qui n'est pas contesté.

Ensuite, il faut envoyer un recommandé pour motiver son refus. Si le dépanneur n’est pas d'accord, il pourra porter l'affaire devant la Justice de Paix. Sinon, ce sera au Juge du Tribunal de Première Instance de trancher.

Et si la facture n'arrive jamais, on peut porter plainte auprès du SPF Finances.