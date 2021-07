Gagnez un Voyage à Nantes, capitale historique de Bretagne, complètement ‘renversée par l’art’!

On passe ainsi par les lieux incontournables: château des ducs de Bretagne, Jardin des Plantes, Passage Pommeraye (galeries commerçantes du 19e siècle jumelées avec les Galeries Royales Saint-Hubert à Bruxelles), musée d’arts, Musée Jules Verne (qui est né à Nantes!) et les incroyables "Machines de l’île"!

Dans le département de Loire-Atlantique, au Sud de la Bretagne dont elle est la capitale historique, Nantes est à 30 minutes de l’océan Atlantique et des plages, à 2 pas du vignoble du Muscadet et de la Vallée de la Loire. Aujourd’hui 6ème ville de France pour sa population, Nantes ne cesse de se développer et d’attirer le regard sur elle.

Les Machines de l’Île est un projet touristique et artistique inédit. Il s’agit de structures mécaniques monumentales, en mouvement, inspirées des mondes de Jules Verne, de l’univers mécanique de Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle de Nantes. Ce bestiaire fantastique occupe le site des anciens chantiers navals, sur l’île de Nantes (sur la Loire).

Dans cet endroit complètement fou, qui fait rêver les adultes comme les enfants, on peut faire un tour sur les quais de Loire en Grand Eléphant de 12 mètres de haut, qui barrit et fait jaillir de l’eau de sa trompe! On peut aussi grimper sur la Fourmi géante, aux côtés d’un héron de 8 m d’envergure qui prend son envol… A tester encore, entre autres: le Carrousel des Mondes Marins, un manège géant (25 m de haut et 22 m de diamètre) peuplé de créatures sous-marines sur trois manèges: fonds marins, abysses, surface de la mer.