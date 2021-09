Gagnez un séjour exceptionnel de 9 jours à travers 4 départements du Sud-Ouest de la France

Ce sont des vacances exceptionnelles qu’on vous offre ce mardi 28 dans Le 6/8 ! On vous emmène dans le Sud-Ouest de la France, en Occitanie, pour un séjour itinérant de 9 jours/8 nuits à travers le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Gers et la Haute-Garonne avec, à chaque étape, des découvertes gourmandes à faire dans des paysages spectaculaires, ainsi que des nuitées en hôtel de charme, chambres d’hôtes au domaine ou au château !

Pour tenter de remporter ce voyage, regardez le 6/8 sur La Une ce mardi 28 septembre ! Une question sera posée. N'hésitez pas à consulter les sites de nos partenaires pour trouver des infos. TARN: goûter à la charcuterie des Monts de Lacaune. Les charcuteries et salaisons des Monts de Lacaune sont un savoir-faire qui se transmet, depuis le 14e siècle, dans ces moyennes montagnes du Tarn. La commune du même nom (Lacaune) est un bon endroit pour déguster les jambons, saucisses et saucissons bénéficiant de l’IGP. On y trouve notamment un original "bar à charcuterie" et un célèbre producteur de salaison qui est ouvert aux visites. Ces charcuteries s’assemblent parfaitement avec les vins fins locaux, issus du vignoble du Gaillac (le prestigieux vignoble du Tarn).

TARN-ET-GARONNE: déguster le "grain doré de Moissac" et rencontrer les "chasselatiers". A Moissac, on peut rencontrer les "chasselatiers" qui cultivent, selon des techniques dignes de l’orfèvrerie, le "Chasselas de Moissac" AOP. C’est un raisin apprécié des grands Chefs à travers toute la France, avec lequel on ne fait pas du vin, mais dont on déguste le grain tel quel (ou en confiture, en tartelette, en jus et autre préparation…) pour son goût unique et ses vertus. Dans les années 30, des cures de Chasselas étaient d’ailleurs dispensées à l’"uvarium" de Moissac, sorte de "centre de bien-être" unique en son genre en France, dont on visite encore les décors Art déco.

HAUTE-GARONNE: des activités originales dans le vignoble de Fronton. En Haute-Garonne et jusqu’en Tarn-et-Garonne, le vignoble de Fronton s’étend depuis le Moyen-Age entre Toulouse et Montauban. Avec la Négrette pour cépage principal, il donne des vins AOP rouges intenses, fins et élégants, que les vignerons font découvrir au travers de séjours (en chambres d’hôtes, au château…) et d’activités originales dans les vignes: cours de cuisine, randos, vélo, concerts, pique-nique, vendanges…

GERS: Participer aux fêtes de l’Armagnac et aux "foires au gras". Les vignobles du Gers produisent la plus vieille eau-de-vie de France, l’Armagnac, qui se déguste depuis 700 ans! On la distille à l’issue des vendanges, de fin octobre à mi-janvier, ce qui donne lieu, sur toute la période, à la "Flamme de l’Armagnac". Il s’agit d’un événement ambulant, dont le calendrier festif se déplace de domaines viticoles en villages avec, au programme, des rencontres, découvertes et dîners conviviaux autour de l’alambic. L’Armagnac se marie bien avec le foie gras si typique du Sud-Ouest. A partir de l’automne (et en prévision des fêtes de fin d’année), de nombreuses "foires au gras" sont organisées dans la région, où les producteurs viennent vendre en direct leurs produits issus du canard: foie gras, confits, magrets, aiguillettes…

