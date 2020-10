L'acteur belge désirait également collaborer avec le réalisateur Jan Kounen pour une raison bien précise. "Pour ce côté comédie à l'ancienne avec des duos à sensation un peu forcés, ici c'est la famille et on ne choisit pas ses cousins, je trouvais cela intéressant d'amener toute la modernité de Jan et de rendre ce film avec une patte contemporaine" déclare-t-il.

L'acteur et comédien souhaitait aussi travailler avec Vincent Lindon au vu de leur personnalité opposée. Il commente d'ailleurs le tournage du film : "Cela donnait évidemment une façon d'appréhender le boulot de manière radicalement opposée. C'était assez compliqué au début, la première semaine il a fallu se mettre en place, se renifler. Puis on s'est parlé et on a pu démarrer le tournage et cela a vraiment été du plaisir durant deux mois".

François Damiens a accepté le rôle dans ce film de Jan Kounen pour trois raisons dont la première, celle "de faire une comédie d'une part et une comédie si possible entre guillemets 'intelligente', pas pour chercher l'effet comique mais qu'il y ait un peu de fond".

"Je connais mes limites"

François Damiens : "C'est moins dangereux d'aller au cinéma que d'aller dans les supermarchés" - © Pascal Le Segretain - Getty Images

Dans Mon cousin, François Damiens se montre très amoureux de la nature. L'acteur concède que personnellement, respecter parfaitement l'environnement n'est pas toujours facile. Il affirme : "Sur la terre cela devient compliqué, on ne peut plus rien faire. Il faudrait qu'on nous dise ce qu'on peut faire. J'ai tendance à prendre le maximum de temps possible parce que je suis quelqu'un de responsable, je connais mes limites ou du moins j'essaie, mais sur la terre c'est compliqué pour le moment".

À ce sujet, David Barbet remarque ainsi que tant dans la vraie vie qu'à l'écran, François Damiens et Vincent Lindon sont des personnalités opposées : "Vincent Lindon vous lui donnez un sujet et il va disserter pendant une heure alors que François Damiens c'est 'arrêtez de me faire chier'. Ce sont vraiment deux caractères opposés : l'un qui est plus intello on va dire et l'autre plus populaire. Dans le film c'est aussi cela".