Fort Boyard : Olivier Minne annonce que des changements "surprendront" les téléspectateurs

Si Jarry divertira une fois de plus les Français avec deux nouvelles émissions durant l'été , les téléspectateurs pourront retrouver une fois de plus Olivier Minne à l'animation de Fort Boyard dans quelques mois. L'animateur belge, que l'on retrouve tous les étés sur Tipik dans le célèbre divertissement, a fait quelques confidences à David Barbet sur ce programme phare de la saison estivale.

Olivier Minne a répondu aux questions de David Barbet dans Le 6-8. L'animateur le plus français des Belges s'est confié sur sa longévité à la tête de Fort Boyard et sur les nouveautés de la prochaine saison.

"Je pense que cela s'explique entre autres par le fait que la production ne s'est jamais reposée sur ses lauriers . Tout au long de ces dernières années, on a réfléchi à chaque fois transformer l'essai, à réinventer des univers dans l'univers de Fort Boyard sans toucher non plus ce qui fait son esprit et sa force : sa mécanique et sa philosophie, c'est-à-dire voir des gens qui se battent non pas contre d'autres gens mais contre un fort pour les autres puisqu'ils défendent à chaque fois une association" estime l'animateur.

"C'est toujours délicat de donner un profil ou des idées pour vous remplacer parce que d'abord, et je le sais plus que personne, j'ai été écarté quelques fois de l'antenne, donc je sais bien que tout cela est précaire. Ensuite ce serait malvenu de ma part de donner des idées sur qui pourrait me succéder (...) Je dirais que grosso modo, l'idéal ce serait quelqu'un qui ne soit pas trop éloigné de l'état d'esprit que j'ai voulu installer dans l'émission et le fort depuis toutes ces années" déclare-t-il.

Olivier Minne semble en tout cas toujours attaché et bien décidé à poursuivre l'aventure sur le célèbre fort de Charente-Maritime, ne préférant révéler aucun nom d'un éventuel remplaçant s'il venait un jour à ne plus être l'animateur de ce divertissement.

On retrouvera donc pour au moins une 19ème saison consécutive Olivier Minne à la présentation de Fort Boyard en juillet 2021 sur Tipik.

Et comme il l'a laissé entrevoir dans ses déclarations précédentes, il y aura bien entendu des nouveautés. Delphine Wespiser, celle qui interprète les rôles de Blanche et de Rouge a déjà annoncé endosser un nouveau rôle pour la prochaine saison, qu'en est-il du reste ? "Delphine devrait apprendre que Fort Boyard a pour qualité aussi d'entretenir le mystère et le secret. De mon côté vous n'aurez rien de ce point de vue-là" s'amuse-t-il.

"Il est certain que nous réfléchissons à plein de nouvelles choses pour la saison 2021. Je peux vous dire une chose : c'est que vous ne serez pas déçu. Parmi les nombreux changements et nouveautés il y en a quelques-uns qui surprendront vraiment et sans doute plus que jamais depuis ces dernières années. Il y en aura un très gros" promet l'animateur avant d'en dévoilé un peu plus : "Il y aura à la fois un mélange personnage et épreuve. Cela fera parler et cela surprendra beaucoup et ravira les fans de Fort Boyard et de jeux d'aventure".

Rendez-vous donc cet été pour découvrir les nouveaux mystères du fort !