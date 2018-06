Déguster c'est bien... En parler... aussi... Et c'était dans le 6/8 sur la Une Télé.

Carlo de Pascale est allé explorer le Brussels Food Truck Festival le week-end dernier et a tenté de tout goûter.

Ohhh le joli camion !

Food Truck mania ! - © Tous droits réservés

Le burger est toujours la vedette des food trucks jusqu'à viser même le niveau "gastronomie".

L'autre tendance du moment, c'est la viande type "pulled". Pulled pork, pulled beef... Un concept US... Des cuissons lentes à basse température pour arriver à une viande qui s'effiloche et qui a un petit goût fumé. Délicieux avec de la sauce barbecue !

Après un regard sur les pâtes tournées dans une roue de parmesan et la cuisine végétarienne, Carlo a craqué pour un food truck italien qui proposait des olives panées et des croquettes de mozzarella et un food truck hollandais qui préparait des petites crêpes en forme de coeur servie avec du beurre.

Le prix du hors sujet revenant au food truck raclette... par 30 degrés et le prix de l'improbable au food truck fusion qui présentait "un peu de tout mélangé"...