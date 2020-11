Focus sur un genre improbable : les films de "Saint-Nicolas"

Car, si le Père Noël a sa saison ciné, vous devez savoir que Saint-Nicolas aussi est une star de cinéma. Né vers l'an 260 en Turquie, Nicolas de Bari, évêque de Mire, devient au 10e siècle le fameux Saint-Nicolas... le saint patron des enfants mais aussi des prisonniers, des avocats, des kinés et des bateliers.

Sorti en 2005, ce film nous raconte l'histoire de Wonky. C'est une petite fille chinoise de 8 ans qui quitte son pays (la Chine) pour s'installer aux Pays-Bas. Là elle découvre cette drôle de culture hollandaise et surtout cette fête de Saint-Nicolas. Mais Wonky, elle n'a qu'un rêve : recevoir un cheval. Elle va donc voler l'animal de compagnie du grand saint alors en visite dans son école. Ce film permet surtout d'évoquer avec les enfants l'immigration , l'intégration, les chocs des cultures...

Détrompez-vous, Saint-Nicolas est un véritable héros du Cinéma... batave surtout ! Hé oui, aux Pays-Bas, il existe une réelle culture cinématographique liée au grand saint. Chaque année (ou presque) nos petits voisins hollandais ont droit à leur film de Saint-Nicolas. Le plus connu étant " Le cheval de Saint-Nicolas " !

C'est aux pays-bas, entre 1999 et 2009, que ce club, aux nombreux Zwarte Piet , nous a déposé dans nos petits souliers une série télé à succès. Depuis 2012, ce club réalise un long métrage par an... des films aux titres aussi évocateurs que " Le saint mystérieux ", " L'école des Zwarte Piet ", " Le cheval qui parle "... le dernier en date étant " De vlucht door de lucht " ou en français dans le texte " Le vol à travers l'air " ! Allez hop extrait...

Le top des films de Saint-Nicolas... c'est un film d'horreur

Car oui, les Hollandais ont frappé un grand coup dans la cheminée voire dans la hotte, en 2010 avec le film de Dick Maas intitulé " Saint " !

"On oublie le gentil Saint-Nicolas. Dans ce film gore où on décapite gaiement, Saint-Nicolas est un évêque déchu et corrompu à la tête d'une horde de brigands." Il revient chaque année pour se venger. C'est tout aussi sanglant qu'efficace !