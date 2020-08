Vous voulez tout savoir sur l'huile d'olive, sur cet or jaune qui contient beaucoup de bonnes choses et qui est utilisé depuis la nuit des temps ? Chantal, notre experte nutritionniste, nous hisse au coeur des pouvoirs magiques de l'huile d'olive et nous délivre toute sa richesse tant pour notre beauté que pour notre bonne santé.

Grâce aux graisses saines qu’elle contient, elle apporte une sensation de satiété. Attention, à consommer avec modération car elle peut avoir des effets laxatifs sur notre organisme. Et à conseiller si vous avez des ennuis de constipation à raison d’une cuillère à café le matin à jeun. Elle a un côté purgatif et digestif surtout si elle est mélangée au citron (facilite l’évacuation des voies biliaires…)

la présence d’anti-oxydants, un agent qui empêche ou ralentit l'oxydation en neutralisant des radicaux libres. C’est une des huiles les plus riches en vitamine E, un anti-oxydant puissant et important. Egalement des polyphénols (flavonoïdes)

Très à la mode elle peut se déguster et se découvrir à la façon d’un vin et vous pourriez même devenir un ou une oléologue diplômé si le coeur vous en dit !

Elle ferait partie des secrets de longévité de ceux qui vivent dans les zones bleues càd des zones géographiques telles que le Japon, la Sardaigne, le Costa Rica ou les gens vivent, plus qu’ailleurs, mieux et vieux !

L’huile d’olive aussi appelée ‘or jaune’ et est utilisée depuis la nuit des temps pour ses vertus nutritionnelles et esthétiques entres autres, pour avoir une jolie peau et de beaux cheveux !

Les différents types d’huiles d’olive

Focus sur les bienfaits de l'huile d'olive - © ralucahphotography.ro - Getty Images

Attention, on constate de plus en plus de fraudes ! C’est la deuxième huile la plus utilisée après l’huile de tournesol. Hors les propriétés nutritionnelles sont au rendez-vous qu’à condition que votre huile soit de toute bonne qualité.

Huile d’olive (extra, moins acide) vierge

La plus haute qualité, pressé à froid mécaniquement et non-raffinée. La plus riche en nutriments !

Huile d’olive pure ou huile d’olive raffinée

Toutes les substances responsables des propriétés antioxydantes et anti-inflamatoires des huiles d’olive vierges ont été éliminées par le raffinage nécessaire à la consommation de cette huile car au départ elle n’a pas bon goût, ni odeur ni saveur et est bcp trop acide. L’unique avantage nutritionnelle qu’elle conserve est sa teneur en acide oléique. Pour qu’elle soit apte à la consommation, elle doit être mélangée à une huile vierge extra ou vierge, afin qu’elle lui transmette un peu de couleur, saveur et arôme caractéristiques des huiles d’olive vierges.

Huile d’olive légère

C'est un terme marketing. En réalité il s'agit d' une huile raffinée avec un goût moins prononcé et un point de fumée plus élevé.

Huile de grignons d’olives

C’est un sous-produit réalisé avec la pulpe, les fragments de noyaux, de l’eau et une quantité d’huile d’olive résiduelle et raffinée ensuite aux solvants chimiques. A éviter à tout prix.

Cuisiner ou pas à l’huile d’olive, est-ce une bonne idée ?

Le point de fumée d’une huile d’olive vierge : 160 à 180°C, c'est mieux de la consommer à froid

Le point de fumée d’une huile d’olive raffinée et huile de grignons d’olives : 200 à 240°C