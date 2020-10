Focus sur "Aquanox Deep Descent", un jeu de tir sous-marin

L’avis de Gilles Banneux

"Dans un avenir proche, la surface de la terre est devenue inhabitable. Les derniers représentants de l’humanité se sont réfugiés dans d’anciennes stations de minage et de recherche, dans les profondeurs de l’océan."

Ceux qui vivent là n’ont jamais connu d’autre monde que ce réseau informel de colonies sous-marines où des factions rivales se font la guerre pour les ressources et les territoires.

"Prenez le contrôle d’une équipe de pilotes surentraînés et découvrez une histoire épique dans l’univers sombre d’Aquanox." Envoyez vos ennemis par le fond avec des torpilles, des explosions de shrapnel, des mines et bien plus encore au cours d’une aventure qui vous fera traverser les océans du monde et les plus profondes des fosses sous-marines.

Fonctionnalités

Combat : des combats dans des véhicules palpitants dans lesquels plusieurs styles de jeu sont possibles.

Coop : un mode coopératif à entrée et sortie libre avec quatre pilotes uniques qui jouent tous un rôle dans l’histoire.

Personnalisation : choisissez vos véhicules , améliorez-les et adaptez-les à votre style de jeu.

Exploration : découvrez tous les recoins des profondeurs de l’océan.

Joueur contre joueur : des modes multijoueurs classiques tels que les matchs à morts individuels (Deathmatch) ou en équipe (Team Deathmatch Dogfighting).

La série originale Aquanox Deep Descent est une version remise au goût du jour du gameplay et de l’univers d’AquaNox. Cette série prend ses racines dans Archimedean Dynasty (titre original allemand : Schleichfahrt), un jeu publié en 1996 et suivi de AquaNox en 2001 et AquaNox 2 : Revelation en 2003.

"Ces trois titres étaient des jeux de tir en véhicule se déroulant dans un avenir dystopique où l’humanité avait dû fuir la surface de la terre et se réfugier dans des stations sous-marines." note encore Gilles.

Les jeux AquaNox faisaient appel au révolutionnaire moteur KRASS Engine, qui a donné naissance à un benchmark populaire, AquaMark.