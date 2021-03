Floride : une ferme a été bâtie entièrement par une imprimante 3D

Une ferme a été entièrement créée par le biais d’une imprimante 3D nous apprend Tom Salbeth. C’est l’une des informations geek épinglées dans Les buzz du week-end du 6-8. Tantôt pour évoluer la pensée et soigner les maladies dégénératives de l’être humain comme la prochaine intégration de puces cérébrales, tantôt pour révolutionner notre mobilité avec l’apparition des taxis volants, la technologie n’en finit plus de repousser les frontières du possible. L’imprimante 3D fait déjà partie de notre quotidien et s’est démarquée sur sa capacité à créer presque n’importe quel objet. Une maison a déjà été bâtie grâce à cette technologie en Belgique en 2020. Aux États-Unis, on vient de réaliser un édifice encore plus imposant avec la création d’une ferme sur base d’une imprimante 3D.

Une grande machine pour remplacer la main-d’œuvre

Il s’agit de "la toute première ferme du monde imprimée en 3D" affirme Tom Salbeth d’après cette information relayée par le média 20 Minutes. La société américaine Printed Farms a collaboré avec une société danoise spécialisée pour bâtir ce local agricole qui couvre 71 mètres carrés selon CNews. ►►► À lire aussi : "La plus grande et la plus complète exposition" sur Harry Potter prévue pour 2022 Ce travail a été réalisé par une machine culminant à 10m de haut, longue de 2,5 mètres et large de 15 mètres. "Ce sont des machines qui remplacent la main-d’œuvre avec le même principe que l’imprimante 3D. C’est-à-dire un petit curseur qui vient poser le ciment lui-même" explique à ce sujet le chroniqueur. Les couches de ciment ont été accolées les unes aux autres via ce processus d’impression.

3D printed walls sprayed with shotcrete to give a smooth finish. Build credits to Printed Farms in Florida! pic.twitter.com/X43aDmT5vX — Jarett Gross (@JarettGross) February 20, 2021

D’autres projets en 3D à venir en Floride

D’après 20 Minutes, le bâtiment respecte les normes urbanistiques et sa construction a été supervisée et approuvée par un ingénieur. La Floride pourrait à l’avenir recourir à diverses reprises à cette technique de construction, cet état de la côte est étant bien souvent en proie aux intempéries. Printed Farms pourrait dès lors "standardiser l’impression 3D" écrit le média français. Des maisons pourraient aussi voir le jour grâce à cette technique mais les permis n’auraient pas encore été délivrés. "Le principe c’est de gagner beaucoup plus de temps, être moins nombreux sur le chantier et moins cher en matière première" ajoute Tom Salbeth.

Les buzz du web avec Tom 1/2 - Le 6-8 - 01/03/2021 Les buzz du web avec Tom 1/2

Plus de vidéos et infos insolites dans Les buzz du web

D’autres nouvelles ont émaillé l’actualité geek dont le record du monde du plus grand ballet de drones en Chine, la réouverture du plus grand labyrinthe de neige au monde, un rasoir transformé en robot, la vidéo d’une dame en Afrique du Sud qui a mis sa culotte à la place d’un masque de protection, et le buzz de McFly et Carlito avec leur chanson sur les gestes barrières. Pour plus d’actualité geek et des vidéos buzz, rendez-vous avec Tom Salbeth à 7h20 et 7h40 dans Le 6-8 sur la Une.