Fleurs, bijoux, lingerie : les idées de cadeaux de Saint-Valentin durables

Sophie Brems vous propose d’opter pour des cadeaux de Saint-Valentin respectueux de l’environnement et de l’éthique dans Le 6-8 pour une fête des amoureux en vert plutôt qu’en rouge. La Saint-Valentin se rapproche et il est plus que temps de penser au cadeau que vous offrirez à votre moitié ! Entre les cadeaux 100% belges et locaux, bouquets gourmands, nuitées dans des hôtels de prestige ou le menu spécial pour un dîner romantique, les idées ne manquent pas. Dans un souci écologique, Sophie Brems vous invite également à vous diriger vers les cadeaux durables.

2 images © Getty Images

Les souvenirs impérissables

Pour le repas, si vous n’avez pas le temps de cuisiner, pourquoi pas commander en take-away dans un restaurant, tout en choisissant local, circuit-court ? Si cette fête est, on ne le cache pas, commerciale, il est possible de faire plaisir à son ou sa partenaire tout en consommant très peu. "Offrir du temps et de l’attention, parfois cela manque dans notre vie même si on a peut-être un peu plus de temps qu’avant" estime Sophie Brems. Vous pouvez aussi confectionner une boîte à souvenirs. Le jour de la Saint-Valentin ou un autre, vous écrivez chacun un moment "que vous avez apprécié à deux". Remplissez cette boîte au fur et à mesure de l’année avec des photos des instants qui vous ont séduit, "et à la Saint-Valentin prochaine, vous piocherez ceux-ci pour vous remémorer les bons moments".

2 images © Sutthiwat Srikhrueadam / Getty Images

Les fleurs et plantes vertes

Sophie Brems a aussi la solution pour offrir des fleurs tout en évitant les traditionnelles roses souvent exportées de pays lointains et cueillies par une main-d’œuvre sous-payée et "pour avoir des fleurs maintenant il faut chauffer au maximum les serres, ce qu’il n’a pas de meilleur". Craquez plutôt pour des semences. "On a tout le plaisir de voir pousser la fleur et d’y être attentif" constate-t-elle, tout en revêtant une certaine symbolique de votre amour qui grandit. Les plantes vertes consistent aussi en une bonne alternative comme la pilea, très tendance, dont le nom se réfère au rond presque parfait de ses feuilles et qui porterait bonheur. Et la plante grasse et grimpante Hoya, une bouture d’une plante en forme de cœur est aussi incontournable pour la Saint-Valentin.

Les bijoux locaux

Si un bijou vous semble plus adéquat, sachez que de nombreuses marques durables en fabriquent en Belgique. L’enjeu éthique comme pour les fleurs ou la transformation qui nécessite eau, produits chimiques ou carburant durant le transport entrent aussi en jeu avec des bijoux non durables. Yasmine Lamisse, chroniqueuse juridique du 6-8 en crée elle-même par exemple, sous le nom de Belle Callie.

Le cadeau original, écologique et symbolique

Et si vous souhaitez faire preuve d’originalité pour la Saint-Valentin tout en respectant la planète, Sophie Brems vous recommande de faire planter un arbre, sur le site Treedom.net "Vous choisissez un arbre et c’est un agriculteur (NDLR : de pays principalement d’Afrique et d’Amérique latine) qui le plantera sur son terrain et en prendra soin. L’arbre est géolocalisé donc vous pouvez suivre toute son évolution et si vous offrez par exemple un fruitier il pourra récolter les fruits pour se nourrir ou les mettre sur le marché" pointe la chroniqueuse.

La lingerie sexy devient aussi durable

Et si la fête des amoureux est évidemment le moment idéal pour offrir des beaux sous-vêtements à son conjoint, sachez qu’il est désormais possible d’opter pour de la lingerie durable également. Valérie Kinzounza avait déjà pointé cette tendance qui se dégage dans les vêtements de grandes marques depuis 2020, notamment chez Intimissimi et sa Green Collection. "On pense toujours que les sous-vêtements durables c’est du gros coton et il n’y a rien de sexy mais il faut (bien) chercher" pointe-t-elle. Qui a dit qu’écologie ne rimait pas avec sexy ? Voyez la vie au vert avec Sophie Brems, et retrouvez bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur la Une.