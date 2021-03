"Fleur Papier Ciseaux" vous propose de superbes fleurs en papier plus vraies que nature

Une tradition dont s’est inspirée Caroline, fleuriste namuroise, pour confectionner ces fleurs dont le réalisme est saisissant de beauté :"Elle a donc lancé Fleur Papier Ciseaux . C’est une grande créatrice. Elle a de l’or au bout des doigts car tout est sculpté à la main, du pistil jusqu’à la dentelle de pétale, avec du papier crépon donc, ce papier très fin et un peu rugueux. C’est très détaillé", souligne Véronique Wese .

Elles traversent les saisons et sont empreintes d’un réalisme à couper le souffle : les fleurs en papier ont le vent en poupe. Dans Le 6-8, Véronique Wese nous présente quelques créations du genre signées Fleur Papier Ciseaux.

Roses, pivoines, coquelicots, tulipes, tournesols, etc. : la créatrice propose plus d’une vingtaine de variétés en papier, vendues à la pièce ou en bouquet.

"Ce qui est génial, c’est que c’est un concept durable et écoresponsable. Durable, parce que forcément les fleurs ne fanent pas, et écoresponsable parce qu’on sait que la plupart des fleurs sur le marché sont affrétées par avion. Ici, le papier vient d’Italie, car il n’y a pas de producteur du genre en Belgique. Chaque année, Caroline s’y rend pour se fournir en papier crépon", ajoute la chroniqueuse.

C’est artisanal et local, ça marche très bien

Concept unique en Belgique, "Fleur Papier Ciseaux" propose également de louer ses créations pour des événements, "pour votre décoration de mariage, par exemple".

En vente sur le site internet, une fleur sur tige coûtera entre 10 et 20€. Le prix des bouquets variera, lui, entre 25 et 175€ en fonction de la taille du bouquet que vous souhaitez. "Elle fait aussi des accessoires, des bijoux pour cheveux, des couronnes", conclut la chroniqueuse.

A partir d’un thème et selon vos envies ou votre personnalité, Fleur Papier Ciseaux vous apporte donc un autre regard sur les fleurs et une alternative à la fois atypique et écoresponsable. De quoi se laisser tenter par le résultat de ce savoir-faire impressionnant !