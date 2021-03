Flash McQueen souffle déjà sa 15ème bougie : quand les voitures prennent vie au cinéma…

Le film "Cars" fête ses 15 ans ! Succès vrombissant pour ce dessin animé Pixar retraçant les aventures de Flash McQueen, cette voiture de course… vivante. Dans Le 6-8, Nicolas Buytaers revient sur ce phénomène d’humanisation des bolides au cinéma.

"Le 14 mars 2006, j’étais à l’avant-première du film "Cars" des studios Pixar. C’était une vraie révélation. Aujourd’hui, le dessin animé a 15 ans et il n’a pas pris une ride", annonce le chroniqueur cinéma.

"Cars", c’est donc l’histoire de Flash McQueen, un jeune pilote de course égoïste, égocentrique et arrogant. Que des défauts pour une qualité : sa vitesse. Il se sait, grâce à elle, un jour, il sera un grand champion.

Alors qu’il se rend à l’une de ces courses de Nascar (que les Américains adorent), il se perd et se retrouve au milieu de nulle part dans une petite ville oubliée des cartes routières, Radiator Spring. Là, il va apprendre l’humilité et qui sait, plus tard, devenir un grand champion…

"Comme tous les autres personnages de cette histoire, Flash McQueen est donc une voiture ! Une magnifique idée qui a plu et qui plaît encore. C’est une sorte d’anthropomorphisme véhiculaire, soit donner aux véhicules une forme, des qualités et des sentiments humains", explique Nicolas.