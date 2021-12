Fix My Street : participez à l’amélioration de votre cadre de vie !

Le concept est de donner l’occasion à chaque citoyen de signaler les incidents, légers ou majeurs, qu’il verrait sur la voie publique. Il s’agit ici de plusieurs problèmes sans exception comme des routes abîmées, des panneaux de signalisation cassés, des sacs éventrés, des dépôts sauvages…



Le but est de permettre aux citoyens de jouer leur rôle et également d’aider les administrations qui ne peuvent pas toujours être au courant de tout. Ainsi, les autorités seront plus efficaces dans la gestion de tels incidents et pourront mener des actions plus fortes.