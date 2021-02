Fêtons le Mardi gras dans l’assiette : tour d’horizon des traditions culinaires avec Carlo De Pascale

L’eûreye fait indéniablement partie de ces plats wallons festifs et roboratifs : "Il y a parfois beaucoup de mots, mais au final, en Wallonie, ça se finit avec des patates et des saucisses. Ici, c’est une potée au sens "morceaux" , ils doivent être identifiables : des carottes, des patates, des oignons, des lardons et des saucisses ", commence Carlo.

Un peu plus loin, direction Malmedy. Ici, il s’agit bien d’un met à déguster en période actuelle et non à la mi-carême.

L’incontournable des Malmédiens pour le Mardi gras ? La salade russe composée de betteraves, harengs, pommes, viande cuite, vinaigrette, etc.

Comme le fait remarquer Carlo, on la retrouve presque partout en Europe, sous différentes formes et à divers moments de l’année. "A Naples, on la mange à Noël, par exemple. Elle est inondée de mayonnaise et de légumes au vinaigre", remarque-t-il.