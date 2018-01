Faut-il détoxifier son corps après les fêtes ?

Fruits et légumes sous forme solide pour préserver l'effet bénéfique des fibres.

Puis, c'est aussi manger moins de produits transformés et de protéines animales et privilégier les céréales, les fruits et les légumes.

Boire de l'eau - l'alcool étant le premier toxique - et manger mieux.

Si toutefois on souhaite un peu alléger son organisme après les fêtes, pas la peine d'espérer une potion magique tombée du ciel. Il est plus utile de se souvenir de quelques principes simples.

LA résolution 2018 : plus de légumes !

Si on a besoin d'aide pour se remettre des fêtes et prendre de bonnes résolutions, il existe des packs détox (145 euros environ pour une semaine) et des cures de jus (15 euros le demi-litre).

Du jus bio, pressé à froid... De bons produits parfois enrichis aux probiotiques. Mais à associer de préférence avec une alimentation saine.

D'une manière générale, les packs détox et les cures de jus peuvent constituer un bon démarrage et une bonne source d'inspiration mais il vaut mieux essayer de reprendre des bonnes habitudes sur le long terme.

Autre possibilité très à la mode : les box de repas à domicile. Courses et recettes.

Un vrai phénomène de société qui a le mérite d'avoir "remis les gens en cuisine".

C'est plus cher que de faire les courses soi-même mais le concept a des vertus : le côté éducatif et la mise en valeur des produits locaux et saisonniers.