Avec ce nouveau DLC de Far Cry 5, vous ne serez plus au Montana mais bien sur la planète Mars pour empêcher une invasion extra-terrestre. Affrontez la nouvelle menace avec de nouveaux équipements dont le Blaster of Disaster ou le Morphinator. Dans cette extension, vous pourrez également traverser la planète avec des jets spatiaux.