"Falling into you" a 25 ans : comment cet album a fait de Céline Dion une superstar de la musique

Elle est peut-être la plus grande voix de la variété : Céline Dion a conquis le monde grâce à ses performances vocales impressionnantes, alliant puissance et tessiture hors norme . Le 12 mars 1996, il y a exactement 25 ans, elle sort son 16ème album, Falling Into You : plébiscitée déjà en Europe et au Canada, l’artiste explose alors aux oreilles du monde entier et écoule cet album à plus de 30 millions d’exemplaires , soit l’un des disques les plus vendus de l’histoire de la musique.

© Sony

Falling Into You était le quatrième album en anglais de la chanteuse Québécoise, qui suit le triomphe de l’album D’eux produit et composé par Jean-Jacques Goldman, et album le plus vendu de l’histoire de la musique francophone avec plus de 10 millions de copies. "Elle était donc très installée dans le paysage francophone et elle arrive avec cet album en anglais qui a été incroyable avec plein de singles qui ont cartonné" rappelle Bruno Tummers.

On y trouvait Because You Loved Me, bande originale d’Up Close and Personal avec Robert Redford et Michèle Pfeiffer, classé numéro un aux États-Unis, au Canada et en Australie.

Il y avait aussi It’s all coming back to me now numéro un en Belgique et au Canada et numéro deux aux États-Unis, sans oublier l’immense All By Myself, une reprise de l’interprète américain Eric Carmen de 1975.