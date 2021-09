Faites-vous partie des " jettomanes " ? Si oui, pensez à la poubelle c’est tellement évident !

Les déchets sur la route sont un véritable fléau ? Chez nos voisins française 1 conducteur sur 4 jette ses déchets par la fenêtre de sa voiture. Chez nous, aussi on peut apercevoir également de nombreux déchets et il y a de quoi se poser la question, qu’est-ce qu’il peut bien se passer dans la tête de ces pollueurs ?

Pour interpeller le grand public la société VIUCI qui gère les autoroutes a réalisé une vidéo qui révèle une maladie encore inconnue : la " jettomanie ". Chez-nous, c'est L’occasion de sensibiliser tout le monde à la propreté de l’espace puisqu’en plus on est dans la période du grand nettoyage avec Be WAPP. Côté chiffres, quatre mille tonnes ont été ramassées sur le réseau autoroutier wallon en 2019, 1000 tonnes sur les autoroutes. Si vous trouvez que les abords de nos routes sont salle, rappelons que nous sommes les premiers responsables. Une poubelle c’est simple.

Regardez plutôt !

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a décidé de partager avec vous dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.

►►► A lire aussi Une consigne sur les canettes ? "Nous vivons dans un pays merveilleux et nos bords de routes sont dégueulasses…