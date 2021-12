Faites plaisir à vos papilles, découvrez le resto éphémère de Gesves

C’est dans la Province Namur à Gesves et plus précisément au Domaine de Béronsart, que depuis le 19 novembre, 2 serres, initialement prévues pour des mariages ou évènements d’entreprise, se sont converties en restaurant.

Typiquement chaleureuses, elles sont établies dans un milieu assez champêtre et illuminées par plusieurs petites lampes extérieures qui lui donnent un côté assez féerique.

Aussi soignée à l’intérieur qu’à l’extérieur, la décoration a été pensée au détail près. On retrouve notamment dedans des suspensions florales, des loupiottes, un feu ouvert… Si vous êtes fan d’expérience en mangeant ne tardez pas.