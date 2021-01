Faites le plein de zénitude grâce à "Yoga Room"

"Zen, restons zen" grâce à Yoga Room, la start-up belge mise à l’honneur par Pierre Hermant ce matin dans Le 6-8.

Au lendemain d’un séjour en Chine qui durera plus de 10 ans et durant lequel il entrera en véritable communion avec le yoga, Pierre Rousseaux et son épouse Astrid, qui tente d’ailleurs sa chance dans The Voice Belgique où elle rejoint l’équipe de BJ Scott, seront à l’origine de Yoga Room, une chaîne de salles entièrement dédiées à la discipline.

"Sa passion et sa manière d’expliquer l’équilibre à trouver entre le corps et l’esprit, vous donneront certainement l’envie de commencer le yoga", explique Pierre Hermant. Entouré d’une fine équipe de professeurs ayant appréhendé la discipline un peu partout dans le monde, Pierre Hermant garantit à tout qui voudrait s’y adonner la possibilité de grandir au fur et à mesure des étapes afin de trouver zénitude, équilibre et moment à soi.

►►► À lire aussi : De la passion à l’entreprise : les bons plans pour se lancer dans la photographie et la magie

"On parle d’équilibre physique et mental, ici on a la recette", assure le chroniqueur, "il y a une certaine harmonie entre les salles, de grandes salles de cours, un beau vestiaire, un coin salon où on peut boire un thé ou encore un patio… sauf que celles-ci sont elles aussi à l’arrêt malheureusement."