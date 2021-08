Faites le bon choix : Découvrez 5 fromages bons pour votre santé !

Il faut dire ce qui est : Malheureusement, le fromage est souvent démonisé au niveau nutritionnel. En effet, il a la réputation d’être trop gras et donc trop calorique dans le cadre d’un régime, mauvais pour la santé cardiovasculaire car il contient trop de mauvaises graisses comme le cholestérol. Cependant, il est à noter que les fromages d’époque contenaient plus de graisses oméga 3 qui ont une bonne réputation pour notre santé. Voici les raisons :

Il est partout, on l’adore, le fromage fait partie de notre culture. Bien qu’il soit souvent démonisé au niveau nutritionnel, il reste une source intéressante de probiotiques et de calcium. Il suffit de choisir le bon ! Chantal van der Brempt, nutritionniste et chroniqueuse du 6-8, nous explique comment choisir le bon fromage pour vos repas.

Elle trouve son origine en Grèce et est traditionnellement fabriquée à partir de lait de brebis, parfois en association avec du lait de chèvre, plus facile à digérer . Certaines personnes intolérantes au lait de vache arrivent à bien digérer les laits et les produits laitiers de brebis ou de chèvre. Ils seraient aussi moins inflammatoires pour l’organisme !

Le cottage cheese

Il s’agit d’un fromage frais à base de lait de vache caillé (fermenté) et donc plus facile à digérer, égoutté, mais non pressé et non affiné comme la majorité des autres fromages. De plus, il contient très peu de graisses ! Par exemple, 100g de gouda contiennent 31,6g de graisses, tandis que 100g de cottage cheese contiennent seulement 3.9g ! Il sert donc de bonne base sur un toast par exemple, à laquelle on peut ajouter des radis, de la ciboulette…

Le Pecorino Romano

Fromage à pâte dure, à base de lait de brebis qui trouve son origine en Sardaigne, en Italie, et qui est encore fabriqué selon la méthode ancestrale. Il est un peu plus riche en protéines que le lait de vache, et est à nouveau très digestible !

La ricotta

À nouveau un fromage frais et donc moins calorique, elle peut être réalisée à partir de lait de vache, de brebis ou de chèvre. La ricotta est créée à partir du petit-lait, ce qui est laissé de côté lors de la production de fromage, tout comme la mozzarella (plus gras). Les sportifs connaissent bien le petit-lait (whey en anglais) pour sa haute teneur en protéines ! Elle offre donc un très bon rapport calories-protéines.