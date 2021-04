Évitez le monde au bois de Hal : admirez plutôt les fleurs dans ces deux parcs en Flandre

Delphine Simon nous propose des alternatives Made in Belgium au bois de Hal en nous faisant découvrir l’art de l’hanami.

Ah le printemps : ses chants d’oiseaux, son ciel bleu, ses barbecues et bien sûr sa floraison. Connaissons-nous quelque chose d’aussi beau et apaisant qu’humer l’odeur des fleurs et profiter de cette explosion de couleurs dans nos parcs et jardins ?

La saison printanière est bien sûr le moment idéal pour se rendre dans les plus beaux sites naturels en Belgique, comme les 12 parcs naturels en Wallonie, mais aussi au fameux bois de Hal où fleurissent des jacinthes sauvages entre fin avril et début mai. Cependant, cette année en raison de la crise sanitaire, une balade dans cette célèbre forêt est déconseillée aux promeneurs, pour éviter le rassemblement de foule dans cet espace. "On va laisser la nature se regénérer pour que l’année prochaine se soit encore plus beau" conseille à ce sujet Delphine Simon qui vous propose des alternatives à la place.