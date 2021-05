Eurovision : 3 anecdotes surprenantes sur les plus grandes performances de la Belgique

À l’occasion de l’Eurovision 2021, Hooverphonic , en finale de cette édition , et de retour avec un nouvel album intitulé Hidden Stories , Bruno Tummers vous fait revivre quelques moments forts de la Belgique au prestigieux Concours.

Drôle d’anecdote, il n’y a pas que la première marche du podium qu’il rate mais vraiment aussi la marche de la scène lorsqu’il recule lors de sa prestation. Un faux pas qui aurait pu porter à plus lourde conséquence.

L’amour ça fait chanter la vie avait terminé… sur la deuxième marche du podium, derrière la chanson disco Habanibi d’Israël, bien différente de la balade sentimentale de l’artiste belge mais plus ancrée dans le temps, le disco étant en pleine expansion à cette époque.

Bien plus récente, on retrouve la participation de Loïc Nottet à l’Eurovision. Avec le titre Rhythm Inside signé par sa coach BJ Scott, il avait été aussi très bien classé dans la compétition.

L’artiste belge défend ce titre à Vienne en 2015 et expose tout son talent de chanteur et de danseur à l’international, véritable moment tremplin de sa carrière. Il termine quatrième, tout comme Blanche en 2017.

"C’était vraiment une immense machine, mais bizarrement cela ne m’a pas impressionné mais excité. J’avais l’impression qu’on préparait le Super Bowl, c’était hallucinant" se souvient le chanteur et compositeur belge de 25 ans. "Ce qui est hyper stressant c’était le décompte projeté sur le sol et quand c’est 0 la musique part tout de suite. Je ne stressais pas en montant sur scène, il y a juste eu ce décompte qui m’a un peu angoissé et quand la musique est partie cela a été".

Une preuve en plus, outre les centaines de millions de téléspectateurs qui regardent le programme, de la pression qu’engendre une telle participation.