États-Unis : une femme fête l’anniversaire… des travaux interminables de sa rue

Aux États-Unis, Natalie Harvey , une maman et infirmière de Nouvelle-Orléans, en fait aussi les frais, mais a décidé d’en rire plutôt que d’en pleurer. En effet, il y a quelques jours, cela faisait un an que des travaux routiers avaient commencé dans la rue de sa maison. Ceux-ci étant toujours en cours, cette Américaine a ironisé sur la situation en célébrant cet anniversaire anodin avec gâteau, ballons et cotillons.

On se rassure comme on peut : non, la Belgique n’est pas le seul pays du monde où les travaux prennent beaucoup de retard.

On souhaite tous un joyeux anniversaire… aux travaux de cette rue de Nouvelle-Orléans. C’est en tout cas l’idée farfelue d’une Américaine confrontée depuis un an à des travaux sur la voirie en face de sa maison. Tom Salbeth a relevé ce buzz dans Le 6-8.

"Il y a un an cette semaine, ils ont commencé à mettre notre rue en pièces. Un an plus tard, la moitié de la rue est impraticable. La semaine dernière, nous avons eu un énorme trou de 6 pieds (NDLR : moins de 2 mètres) de profondeur ! Pour fêter cela, j’ai créé une réplique de la rue sous forme de gâteau : deux couches de crème au chocolat avec un glaçage au beurre d’arachide" a-t-elle ainsi indiqué sur son compte Facebook en dévoilant quelques clichés de cette 'fête' atypique. Cette publication qui a été partagée un millier de fois a attiré les médias.

Interrogée par la chaîne Fox 8, elle a expliqué la situation calamiteuse vécue par les résidents de son quartier : "Les allées de mon côté ont été bloquées pendant environ trois mois cet été. Maintenant, l’autre côté est bloqué, ce qui fait que presque toutes les maisons situées de l’autre côté de la rue ont leur entrée bloquée".

"Les ouvriers travailleront tous les jours pendant une semaine, puis ils feront une pause pendant 2-3 semaines. Les travaux ont repris ces dernières semaines. Mais on ne sait jamais quand ils vont s’arrêter" déplore-t-elle encore. Maigre consolation, Natalie a reçu de nombreux messages de soutien d’internautes du monde entier sur Facebook et cet Happy Birthday Street en a fait rire plus d’un. "La meilleure partie de ce gâteau est la représentation d’un homme travaillant pendant que les autres se tiennent debout et regardent. Tu es mon héro" pouvait-on par exemple lire en commentaire.

Une idée à reproduire pour les nombreux travaux qui jonchent nos routes en Belgique ?