États-Unis : un concours pour gagner un divorce gratuit… pour la Saint-Valentin

Les frais pris à la charge du cabinet comprennent entre autres le coût de l’élaboration et l’enregistrement des frais juridiques fait également savoir le site d’informations 20 Minutes.

"Il faut habiter l’État du Tennessee. Les habitants peuvent remplir un dossier, voir s’ils sont éligibles ou pas à la couverture des frais liés au divorce" annonce ainsi Tom Salbeth . Parmi les conditions requises, il faut un consentement mutuel du couple et un minimum de litiges sur la garde des enfants .

Le cabinet Power Law de Crossville, dans le Tennessee aux États-Unis a alors proposé cette idée étonnante d’un jeu-concours pour remporter des services juridiques gratuits pour un divorce, à l’occasion de la fête des amoureux. Le concours se déroule jusqu’au 15 février et le gagnant sera annoncé le 19 février annonce CNN, dans des propos relayés par Ouest-France.

Timothy Sexton, travaillant à Power Law a souligné le montant parfois élevé d’une telle procédure : "Beaucoup de gens restent mariés simplement parce que financièrement, ils ne peuvent pas faire autrement. Les divorces sont très chers. Les tarifs commencent en général à 1.150 dollars et tout le monde n’a pas cette somme à disposition". Une somme conséquente qui plus est après les ravages financiers qu’a causés la pandémie de covid-19. "Après ce que nous avons enduré pendant la pandémie, les confinements, la nation divisée pendant l’élection présidentielle, certaines personnes […] ont besoin d’une porte de sortie. Nous leur offrons donc la possibilité d’avancer dans la vie" a-t-il argumenté.

"Nous sommes une communauté soudée, ici, on n’aime pas voir les gens souffrir. Donc si on peut faire quelque chose pour venir en aide à une personne, on veut le faire" a ajouté l’employé.

CNN rapporte enfin qu’un couple séparé depuis vingt ans mais qui ne peut se payer un divorce figure parmi les candidats.