"Et vous, comment riez-vous ?" : les balbutiements de la caméra cachée en 1963 qui vous feront indéniablement sourire

Place au rire dans la séquence Sonuma du jour proposée par Hugues Hamelynck dans Le 6-8. Retour en 1963, où des passants sont piégés par ce qu’on pourrait appeler les débuts de la caméra cachée.

En 1963, la RTBF se lance dans les caméras cachées. A cette époque, la caméra n’est pas encore véritablement cachée, comme le souligne Hugues Hamelynck. "On piège plutôt les gens en leur faisant croire qu’on va les interroger sur un sujet sérieux, sauf que le but du jeu, ce sera de rire d’eux", s’amuse Hugues. En l’occurrence, on les interroge justement sur "leur rire". Il y en a de toutes sortes… et il y a de quoi rire !

Avec un reporter qui ne se gêne pas pour se moquer gentiment de ses "victimes", la séquence se conclut sur de bonnes paroles :

Faut rire dans la vie, mon ami. Si vous ne riez pas, vous êtes un homme perdu

The Crystals - " Da Doo Ron Ron"

En 1963 résonnait le titre entraînant des Crystals repris en français la même année par un certain Johnny Hallyday. Frank Alamo ou encore Sylvie Vartan se sont essayés aussi sur ce tube que tout le monde a visiblement chanté, renchérit Bruno Tummers.