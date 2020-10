Et si vous investissiez dans un bureau de jardin ?

Si vous faites partie de ceux dont la concentration et l’efficacité vous font défaut à domicile, et que vous disposez d’un espace extérieur, il est peut-être temps d’envisager la construction d’un bureau de jardin afin de disposer d’une séparation claire entre votre vie professionnelle et votre vie privée.

Choix, conseils, règles, obligation… La chroniqueuse économie Caroline Sury, vous donne toutes les infos si vous aviez l’envie l’acquérir un bureau de jardin pour travailler à l’extérieur de votre maison tout en restant chez vous.