Une publication partagée par Zoe | Together In Transit (@togetherintransit) le 12 Oct. 2020 à 11 :12 PDT

En amoureux, entre amis ou en famille...chiens admis

Et si on dormait dans une cabane "Nutchel" à Martelange ? - © Tous droits réservés

Le but ici est vraiment de passer un séjour en pleine nature et de déconnecter de l’agitation du quotidien. "Vous ne trouverez donc ni télé, ni wifi, et très peu d’électricité donc évidemment quelques prises, mais pas de frigo. Il y a un bac réfrigérant avec des blocs glaçons - et pour allumer il y a quelques guirlandes lumineuses pour donner une ambiance cosy, sinon c’est éclairage à l’ancienne avec bougies et lampes à huile.

Un mélange acier/ bois très surprenant

Composé de deux magnifiques verrières pour apporter de la luminosité. "Après, je vous avoue que ça laisse passer le froid mais aucun problème de ce côté là car il y a un poêle à bois donc ça aussi c’est super chouette: après une bonne randonnée en forêt, vous rentrez et vous allumez un petit feu.

Juliette Grégoire a testé pour vous : "trois jours en famille, avec des enfants car oui le logement est ‘kids friendly’ comme on dit." Au premier coup d’oeil, on se dit que la cabane est plutôt petite. Une fois à l’intérieur, on se rend compte qu’elle est surtout très bien agencée car les 3 lits doubles sont superposés sur 2 étages.

D'un point de vue intimité, il y a mieux mais nous étions dans une cabane pour une famille de six personnes ouverte sur un seul espace. "Mais quand on part en famille comme, ce n’est pas ce qu’on recherche. Ensuite, super surprise sur le toit: un bain nordique! Et ça aussi c’est le pied, on en a bien profité."

Les cabanes sont aussi chacune équipées d’un barbecue et, à l’accueil, ils proposent des colis barbecue mais aussi des colis petit-déjeuners qui sont composés de produits locaux donc pain, beurre, confiture, pâte à tartiner, fruit, jus de fruit etc et, pour le colis petit-déjeuner, qui sont proposés au prix de 12 euros.

De nombreuses activités à faire sur place : Il y a en effet toute une série d’activités proposées directement sur le site comme la visite d’un artisan ou des balades guidées en forêt. Il est aussi possible de louer des VTT et VTT électriques. Bref, on peut sans problème y passer plusieurs jours.

Un prix "glamping" : mais avec tout le confort dont on peut rêver. "Les prix sont du coup en adéquation avec cette idée et j’ai trouvé que c’était ultra raisonnable explique notre chroniqueuse Par exemple, pour notre cabane pour 6 personnes avec bain nordique, il faut compter 360 euros pour 2 nuits et 3 jours, soit 30 euros par personne par nuit." En guise de comparaison, une cabane pour deux personnes est au prix de 220 euros pour le même nombre de nuitées soit ici 55 euros par personne par nuit.

►►► A lire aussi Passez vos vacances dans des logements insolites

Les cabanes sont disponibles à la réservation pour une période de 3 jours soit pour une semaine voire plus. Et dernière info sympa, les animaux sont aussi les bienvenus! "Par exemple, vous pouvez venir avec votre chien et pour un supplément de 10 euros par jour, vous recevrez à votre arrivée un panier et un goûter pour lui."

Les infos pratiques : Camp forestier ‘Nutchel Les Ardennes’ situé à Martelange.

Infos : rendez-vous sur Nutchel