Est-il encore possible de trouver un compte à vue vraiment gratuit ?

Banques bon plans - 01/09/2020 • À partir d’aujourd’hui, les clients qui ont un compte à vue commun gratuit (start2bank), c’est-à-dire sans forfait mensuel, ne pourront conserver gratuitement qu’une seule carte de débit. En effet, l’usage d’une deuxième carte de débit sera désormais facturé 1,25 euro/mois. • Je me suis donc demandée s’il existait encore des vrais comptes à vue gratuits sur le marché. • Pour simplifier mes investigations, je me suis limitée à la recherche des comptes à vue gratuits o destinés aux couples (car je cherche ceux qui offrent un 2°carte de débit gratuite) o dont les conjoints ont plus de 30 ans (afin d’exclure les comptes jeunes) o et pour les clients qui qui gèrent leurs opérations

Caroline Sury, journaliste à L’Écho et chroniqueuse économique du 6-8 s'est demandée s’il existait encore des vrais comptes à vue gratuits sur le marché. Pour simplifier ses investigations, Caroline s’est limitée à la recherche des comptes destinés aux couples car certaines agences offrent une 2°carte de débit gratuite pour les conjoints qui ont plus de 30 ans ainsi que pour les clients qui gèrent leurs opérations bancaires essentiellement en ligne. Le bon plan de Caroline, c'est par ici.

La carte de débit gratuite : attention aux arnaques Gratuit vous avez dit gratuit :attention aux arnaques - © Thomas Tolstrup - Getty Images "À partir d’aujourd’hui, les clients qui ont un compte à vue commun gratuit (start2bank), c’est-à-dire sans forfait mensuel, ne pourront conserver gratuitement qu’une seule carte de débit" annonce Caroline. En effet, l’usage d’une deuxième carte de débit sera désormais facturé 1,25 euro/mois. "Un compte gratuit à 15 € par an n’est plus vraiment gratuit !". Le constat est que de plus en plus de comptes gratuits facturent un montant de 0,50€ par retrait dans un distributeur de billets autres que ceux du réseau de la banque. Axa, Belfius, KBC, ING et bpost banque à partir du deuxième retrait mensuel. La carte de débit gratuite ? Une seule banque (Axa) facture la deuxième carte de débit. C’est aussi le cas d’ING, de Crelan, de CPH et de Bpot. "Et pour les extrêmes : ça va de 6€/an (KBC) à 18€ (Beobank)" faut le savoir note Caroline. Par contre, il existe des différences notables qui concerne le remplacement d’une carte perdue ou volée (de 6 à 10€. "C’est cher payé alors que plusieurs banques ne demandent pas un seul centime pour effectuer ce remplacement de carte (Axa, Argenta et Keytrade)". Et puis il y a les frais surprises. "Si pour vous faciliter la vie vous appréciez le concept de domiciliation, veillez à ce que votre compte soit toujours suffisamment approvisionné" alerte Caroline. Sinon, celui-ci risque d’être ponctionné d’un montant de 5 à 8€ en fonction des banques. "Ce n’est pas le cas pour Argenta, bpost banque, Hello Bank et Keytrade".

Cartes de crédits et institutions bancaires et : le bon choix Est-il encore possible de trouver un compte à vue vraiment gratuit ? - © Zerbor - Getty Images/iStockphoto Caroline Sury note encore qu’ici aussi, l’histoire se répète. Certains comptes gratuits vont également vous fournir une carte de crédit gratuitement, d’autres non ! "En fonction des institutions bancaires, il faudra dépenser de 5 à 27€/an. Chez Argenta, cette carte est gratuite. Chez Keytrade aussi, mais à condition de l’utiliser au moins 12 fois par an." En conclusion : où trouve-t-on encore un compte vraiment gratuit ? Pour les plus de 30 ans (et notamment pour ceux qui sont à la recherche d’un compte commun et de la possibilité de disposer d’une carte de crédit gratuite), "il existe essentiellement deux comptes à vue 100% gratuits : le compte Giro d’Argenta et le Keypack de Keytrade" constate Caroline Sury. Ce compte permet en plus de vous faire gagner un peu d’argent : pour chaque opération effectuée, Keytrade versera 5 cents sur votre compte à vue. La plupart des grandes banques (Belfius, CBC, KBC et ING) ont aussi un compte "gratuit", mais cette gratuité se limite essentiellement aux frais de détention du compte et parfois à la détention d’une seconde carte de débit ou au retrait d’espèces en zone SEPA, mais certainement pas à la détention d’une carte de crédit. "Cela dit, leurs comptes ont comme Keytrade l’une ou l’autre particularité pour gagner un peu d’argent".