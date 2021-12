Envoyez-nous une vidéo ou photo de votre décoration de Noël, elle sera peut-être diffusée sur La Une !

Faites-nous parvenir la magie des fêtes de fin d'année et envoyez-nous en vidéo ou photo votre décoration de Noël. Les meilleures seront diffusées dans le 6-8 et peut-être même au JT !

En cette fin d’année, Fanny Jandrain vous invite à vous tordre de rire en visionnant les moments de télé les plus drôles de l’année lors du Bêtisier diffusé le samedi 1er janvier à 20h50 sur La Une. Savourez en famille ce délicieux cocktail de chutes, de fous-rires, de surprises et d’imprévus. Fanny orchestrera la soirée depuis les jardins de véritables fans de Noël qui décorent et illuminent la devanture de leur maison avec des installations exceptionnelles.

A cette occasion, vous aussi montrez-nous à quoi ressemble votre décoration de Noël cette année, en vidéo de préférence ou en photo. Illuminations sur la façade de votre habitation, dans votre jardin ou dans votre salon... faites-nous rêver !

Les plus belles images auront la chance de passer à l'antenne dans le 6/8 sur La Une et peut-être même au JT.