Envie de lire un bon thriller ? "Smile"... !

Un bon thriller... Une bonne ambiance bien serrée... Une histoire qui fonctionne très bien... Et qui amène le lecteur à se projeter dans le personnage de Victor.

Et c'est justement ce côté plus obscur qu'il propose dans "Smile".

Un auteur qui aime mettre en avant ce qu'il estime être l'âme particulière de l'Irlande. Pratiquant tantôt l'humour léger, tantôt la version plus sombre des choses.

Un thriller psychologique hyper étouffant !

Victor Forde vient de se séparer de sa compagne, Rachel Carey, le grand amour de sa vie. Il retourne vivre dans le quartier dublinois de son enfance, près de la mer, où il s’installe dans un immeuble moderne abritant essentiellement des émigrés d’Europe de l’Est. Il se force à se rendre tous les soirs dans le même pub, comme "on irait à la salle de sport ou à la messe".

Il y rencontre un certain Ed Fitzpatrick, qui lui assure être un ancien camarade de classe. Il ne se souvient pas de lui mais a une sensation désagréable en sa présence, sans réussir à s’expliquer pourquoi. Ils se croisent régulièrement au pub : Ed recherche une complicité, il revient sans cesse sur leur passé d’écoliers chez les frères chrétiens.

Victor se bat avec sa mémoire et refuse de toute évidence des pans entiers de son passé. Ed Fitzpatrick, suspect, voire sinistre, agit sur lui comme un révélateur et l’oblige à affronter la réalité.

"Smile" - Roddy Doyle