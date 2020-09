Entre vieilles casseroles et remastering, aventures et super héros… Ça va chauffer côté manettes ! Focus sur le must des sorties de jeux vidéo.

Ce qui devait être une simple mission de sauvetage devient le champ de bataille d’une nouvelle guerre car l’envahisseur extraterrestre se rue sur un archipel nord-coréen. Équipés d’une nanocombinaison puissante, les joueurs peuvent devenir invisibles pour traquer les patrouilles ennemies ou augmenter leur force pour dévaster les véhicules. La rapidité, la force, l’armure et la dissimulation de la nanocombinaison permettent des solutions créatives pour tout type de combat, tandis qu’un énorme arsenal d’armement modulaire fournit un contrôle sans précédent sur votre style de jeu. Dans l’environnement toujours en mouvement, adaptez vos tactiques et votre équipement pour dominer vos ennemis dans un monde bac à sable gigantesque.

En avril 2020, une édition remastérisée est annoncée sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Le jeu peut être considéré comme une suite spirituelle de Far Cry. En effet, bien que leurs histoires ne soient pas reliées, les deux opus sont des jeux de tir à la première personne se déroulant sur une île du Pacifique et mêlant réalisme et science-fiction. Crysis utilise l’évolution du moteur CryEngine utilisé pour Far Cry, le CryEngine 2.

Tous les skateurs pros, les niveaux et les figures sont de retour en version remastérisée et plus encore.

Replongez dans les jeux de skateboard les plus emblématiques jamais réalisés. Jouez à tony hawk’s™ pro skater™ et tony hawk’s™ pro skater™ 2 en un seul jeu épique dans une qualité hd impressionnante, recréé à partir des fondements des titres originaux.

AVENTURES & SUPER HÉROS

1. MARVEL AVENGERS

Dans ce jeu, vous découvrirez des héros emblématiques tels que vous ne les avez jamais vus, des vilains célèbres, des lieux familiers et des pouvoirs incroyables au cours d’une aventure originale des Avengers.

EXPLOREZ VOS POUVOIRS

Débloquez des compétences puissantes, des capacités héroïques et des équipements uniques adaptés à votre style de jeu avec chaque Avenger.

RASSEMBLEZ-VOUS EN LIGNE

Rassemblez-vous en ligne avec jusqu’à trois autres joueurs pour défendre la Terre contre des menaces grandissantes que seuls les Avengers pourront affronter.

Marvel’s Avengers est un jeu original d’action-aventure à la troisième personne qui allie une histoire cinématographique et des modes solo et co-op*. Rassemblez-vous pour former des équipes allant jusqu’à quatre joueurs, apprenez à maîtriser des capacités extraordinaires, obtenez de nouveaux héros et personnalisez-les, et défendez la Terre face à des menaces toujours plus dangereuses.

2. LANCELOT’S HANGOVER

Qu’est-ce que " la gueule de bois de Lancelot "?

Monkey Island rencontre " le Saint Graal " des Monty Python dans un jeu d’aventure médiéval stupide point and click ! Avec une attitude !

Vous incarnez Lancelot, le chevalier le plus sexy de la table ronde.

Dieu vous a donné une noble quête : aller chercher le Saint Graal, y mettre de l’alcool et célébrer la plus grande fête que l’Angleterre ait jamais connue !

Mais le Graal est caché au fond d’un endroit dangereux, où tous les hommes sont homosexuels et où les femmes ont les cheveux sous les bras : le Royaume de France !

Qu’est-ce qui est unique dans le jeu ?

C’est de l’humour pointer-cliquer de 1992 dans une expérience de jeu d’aujourd’hui (avec des graphismes VGA 720p !) Tout l’art, les animations, l’histoire, les dialogues, le code fait par un seul gars (qui est drogué 14 heures par jour !) Vous incarnez un chevalier à moitié nu sexy ! Le jeu ne tiendrait que sur 154 disquettes ! Hou la la !

Qui est Jean-Baptiste de Clerfayt, le développeur solo de Lancelot’s Hangover ?

Il a joué à la plupart des jeux LucasArts et Sierra sans les payer quand il était adolescent

A étudié les arts visuels et le codage informatique

A essayé d’obtenir le prix Nobel de la paix pour le plaisir

A écrit des critiques amusantes dans un magazine rock belge

Rédaction de croquis pour la télévision et la radio belges

Publié un livre très idiot en France.

A travaillé comme graphiste pour l’Église catholique belge officielle (cela semble bizarre, mais c’est très vrai) Peut toucher son nez avec sa langue quand il est ivre !