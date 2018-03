Entre savon "homemade" et monstres, Delphine vous propose ses jeux d'enfants!

Ce matin, Delphine Simon nous a proposé un atelier bricolage dans le 6-8! Grâce aux kits de la firme "Sentosphère", vos enfants sous la surveillance des parents pourront fabriquer leur propres savons!

D'après le site de la marque, "ce coffret senteur permet de réaliser de ravissantes savonnettes de très grande qualité grâce à la base glycérinée transparente proposée. La base fond en quelques secondes au micro-ondes. Dès qu'elle devient liquide, l'enfant peut doser les différents parfums et colorants avant de couler la solution dans un moule. En quelques minutes, le savon refroidit et prend la forme de cœurs, fleurs, coquillages ou poissons qu’il est aisé de démouler. Testé sous contrôle médical, les peaux les plus fragiles peuvent utiliser ce jeu des odeurs sans risque."