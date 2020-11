Entre bande dessinée et encyclopédie, "La Maison Blanche" planche sur tous les présidents des USA

On y retrouve les Présidents mythiques mais surtout on apprend énormément de choses sur ces Présidents plus méconnus.

Quand on feuillette ce livre, on s’aperçoit qu’il ne s’agit pas vraiment d’une BD mais plutôt une sorte de petite encyclopédie illustrée qui raconte 250 ans d’Histoire Américaine de manière ludique et instructive, à travers d’anecdotes, de petites phrases, de faits historiques.

Chaque Président a droit à sa fiche dans laquelle figure son CV en bref, sa first lady, son Vice Président ainsi que les guerres, les crises, les chansons, les films qui ont marqué son mandat. On découvre ainsi des histoires incroyables comme celle de William Henry Harisson qui, lorsqu’il est élu à 68 ans est un héros de guerre. Il décide de prononcer le plus long discours d’Investiture de l’Histoire Américaine. Cependant, ce jour-là, il fait un froid glacial et ce Président attrapera une pleurésie et en mourra un mois plus tard !

On découvre dans ce livre que beaucoup de Présidents étaient alcooliques, que tous les premiers Présidents avaient des esclaves et que plusieurs d’entre eux ont eu des enfants avec leur maîtresse.

Est-ce qu’on apprend qui était le pire président des Etats-Unis dans ce livre ?

Il y a quelques années, il y a eu un classement des Présidents les plus nuls qui a été établi par des politologues américains. Un classement fait avant Trump et les deux noms qui revenaient le plus souvent c’est : James Buchanan, le prédécesseur de Lincoln, et qui n’a pas pu empêcher la guerre de sécession de commencer. Quant à Harding, il était probablement le Président le plus corrompu de l’histoire, il passait ses journées à boire et ses nuits à jouer au Poker à la Maison Blanche.

Hervé Bourhis est un habitué de ce genre de livres illustrés et encyclopédiques. Il a démarré par exemple avec "Le petit livre rock" puis il a fait des livres similaires sur les Beatles, sur la 5e République. Il est aussi l’auteur de BD plus classiques comme "Le Teckel".

Ici, ce livre "La Maison Blanche" est ludique, instructif et va vous permettre de briller en société dès que vous le pourrez ! C’est un livre qu’on peut lire d’une traite mais qu’on peut aussi picorer, petit à petit. Ça va plaire à tous ceux qui aiment la petite histoire derrière la grande histoire. C’est un bouquin très agréable à lire car on peut y entrer de plein de façons possibles.

