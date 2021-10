Enrique Iglesias sort son tout dernier album… mais ne met pas fin à sa carrière

© Sony

Que les fans se rassurent, Enrique Iglesias ne met pas un terme à sa carrière pour autant. "Cela ne signifie pas qu’il arrête de chanter ou qu’il arrêtera la scène, mais il n’y aura plus ce format-là. Il ne le proposera plus jamais" explique Bruno Tummers. D’ailleurs, Final ne sort déjà plus qu’en digital et pas en format physique.

Sur cet album reggaeton, le public peut notamment profiter du rayonnant Me Pase.

Tout le disque se construit sur ces rythmes latinos, pratiques pour danser par exemple la salsa, mais qui se répètent inlassablement sur les différentes plages de l’album.

La fin des albums d’Enrique Iglesias apparaît donc comme une suite logique pour le chroniqueur. Bruno Tummers estime ainsi que ces titres distillés en radio fonctionnent à merveille mais que "la musique se modifie tellement et devient tellement construite pour produire des tubes radio que ce format album devient obsolète".