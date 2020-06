Endormez-vous dans une galaxie très lointaine dans ce gîte à l'univers Star Wars

On découvre cette fois un gîte qui ravira les fans de la saga Star Wars, une information relayée par le site de créations Creapills.

Tom Salbeth a fait les tour du web dans Le 6-8 pour vous proposer un condensé des meilleures vidéos et créations qui ont fait le buzz sur internet cette semaine. Focus cette fois sur un Air B&B aux ambiances de Star Wars.

Un univers au prix de 1500 dollars la nuit

Ce gîte, appelé Twelve Parsecs, se situe aux États-Unis et comporte "9 chambres et 15 lits" selon Tom Salbeth. Comptez 1500 dollars la nuit auxquels vous devrez rajouter "264 dollars de frais de ménage, 207 de frais de service et 92 de taxe de séjour" précise le chroniqueur. Cela coûtera en moyenne environ 130€ par personne par nuit.

Du grille-pain en forme de vaisseau spatial aux décors de planètes connues des films dans les chambres et les salles de bains, tout vous plongera dans l'univers de la célèbre saga créée par George Lucas.

Il faudra encore patienter que la crise du coronavirus soit éteinte aux États-Unis si vous souhaitez toutefois vous endormir dans cette galaxie lointaine, très lointaine puisqu'elle se situe en Floride, à Orlando. Que la force soit avec vous !