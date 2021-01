En Suisse, un lac gelé émet une étrange mélodie digne d'un film de science-fiction

Les habitants qui vivent à proximité du lac de Davos, dans les Grisons, assistent à un spectacle sonore étonnant et enchantant. Entièrement recouvert de glace, de teps en temps la glace charqeu et que le lac est profond cela fait des vibrations dans l'eau. C'est ainsi que e lac a commencé à libérer des sons, comme une mélodie digne d’un film de science-fiction.

On se croirait dans un film de science-fiction en entendant ces bruits de lasers dans capitaine flamme. En réalité, ces craquements de glace émettent des sons profonds, sur différentes fréquences, hautes et basses. Poétique et scientifique cette vidéo cartonne sur la toile. C'est le post du jour qu'Hugues Hamelynck nous propose ce lundi matin. Ces images nous font un bien fou poursuit Sarah et il faut en profiter car cela ne dure que quelques jours car quand la neige recouvre la glace , les bruits cessesnt.

Ecoutez plutôt!