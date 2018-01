En période de soldes, voici quelques conseils en la matière !

Saviez-vous que les soldes n'existent que depuis la moitié du XIXème siècle ? C'est le moment où les grands magasins ont vu le jour et où de gros stocks d'invendus sont apparus. L'idée a alors germé d'organiser et de légaliser un grand déstockage.

Chez nous, il existe une période d'attente avant le début des soldes. Cette période est établie légalement un mois avant celle des soldes et, à nouveau, des règles strictes s'appliquent : interdiction d'annoncer des réductions/promotions et de brader.

Les soldes en ligne

De plus en plus, faire ses soldes en ligne est devenu courant puisqu'elles sont accessibles depuis chez soi 24h/24. La réglementation en la matière est pratiquement la même que pour les soldes en magasin à l'exception que la vente à distance permet toujours d'obtenir 14 jours de droit de rétractation qu'il s'agisse d'un article soldé ou non ! Dans un magasin, ce n'est pas obligatoire et il s'agira d'un geste commercial de la part du vendeur.

Des changements arrivent en ce qui concerne le commerce en ligne. Fin 2018, l'Europe va interdire à toutes les sociétés qui ont des sites de vente en ligne en Europe de bloquer des consommateurs qui sont dans un autre pays. C'est la fin du géobloquage et donc la fin de la redirection d'un site étranger vers le site belge où les prix sont différents.

La traque aux bonnes affaires n'est donc pas prête de s'arrêter !