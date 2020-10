En Guadeloupe, un requin s'en prend à des plongeurs d'un jour

Si vous avez aimé ou frissonné en regardant les dents de la mer, remettons-nous dans l’ambiance. On reconnaît que les images sont un peu vieillottes mais le suspense est toujours présent. Cela marche toujours notamment grâce à la musique. Ici on va être en quelque sorte dans le film mais à notre époque filmée par un smartphone en Guadeloupe.

Quatre touristes dans une cage ont fait une rencontre extraordinaire avec un grand requin blanc. La femelle requin, de 5 m de long et deux tonnes est venue de très près mordiller la corde autour de leur cage. On peut se douter que leur cœur battait la chamade et une grosse montée d’adrénaline, mais ils ne pouvaient s’empêcher de filmer car ils sont conscients de vivre un moment exceptionnel. "Rappelons quand même que le requin est un grand mythe mangeur d’homme alors que la majorité d’entre-eux ne s’y intéresse pas."

Regardez plutôt !