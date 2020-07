En cas d'annulation de vol ou d'hébergement à cause du covid-19, veillez à faire respecter vos droits

Les vacances d'été sont officiellement lancées et cette année elles auront un goût particulier avec la crise du coronavirus. Yasmine Lamisse avait déjà donné ses recommandations principales sur les destinations de vacances autorisées et sous quelles conditions . Elle se penche désormais en profondeur sur un problème qui se pose chez beaucoup de personnes : l'annulation du voyage.

Dans la plupart du temps, les compagnies aériennes tentent de vous décourager d'obtenir cette indemnisation. Yasmine Lamisse vous recommande des sites de recouvrements avec avocats qui existent pour vous aider comme flightclaimeu.com ou flightright.com Il vous suffit de donner toutes les infos sur le vol et ils vous diront "si la compagnie avait raison ou non d'invoquer le coronavirus et vous aideront à réclamer cette indemnisation et ce remboursement auxquels vous avez droit" affirme la juriste. Comptez toutefois une commission de 20 à 25% pour ces avocats.

Par vacances à forfait, on entend "un contrat de voyage où il y a au minimum une combinaison de deux services : le plus souvent c'est comme le Club Med où vous avez le transport et l'hébergement , mais parfois aussi l'hébergement et location d'une voiture . C'est toujours minimum deux ou plus" détaille Yasmine Lamisse .

Pour tout ce qui concerne les chambres d'hôte ou gîtes annulés par l'organisateur pour force majeure, Yasmine Lamisse vous invite à consulter les conditions d'annulation pour obtenir un remboursement sans frais. Ce remboursement ou non s'effectuera quant à lui au cas par cas car les politiques n'ont rien fait pour protéger le secteur et les voyageurs note-t-elle. "Je conseille toujours de trouver un arrangement du propriétaire de la maison que vous louez ou de l'hôtelier car ce sera plus intéressant pour eux de faire un geste commercial et de trouver un accord avec vous car s'ils ne sont pas réglementaires, vous n'irez plus en vacances chez eux" estime-t-elle.

Annulation d'un vol retour : tout doit vous être offert

Si annulation de vol ou d'hébergement à cause du covid-19, veillez à faire respecter vos droits ! - © Kiattisak Lamchan / EyeEm - Getty Images/EyeEm

Enfin, si votre vol retour est annulé, vous devez obtenir tous les dépannages possibles par la compagnie aérienne ou par les autorités concernées.

Yasmine Lamisse vous recommande à ce sujet la prudence face au Ghost Fly, le vol fantôme. Il s'agit d'une stratégie prise par diverses compagnies aériennes afin de "vous vendre pour un prix assez intéressant un vol pour les prochaines semaines et quelques jours après, le vol est annulé". Après de nombreuses plaintes, Test-achats a dénoncé cette stratégie. Le but recherché est d'obtenir plus de liquidités pour palier aux plaintes pour les remboursements et car beaucoup de compagnies ne se portent plus très bien à cause des annulations.

Test achats vous conseille la prudence : si un vol est trop intéressant ou que vous tombez sur un last-minute, et que quelques jours après vous vous rendez compte que c'est annulé sans raison valable, ne payez pas. Pour avoir le remboursement, c'est très compliqué.

De manière générale, si sur place votre vol retour est reporté, la compagnie doit vous payer l'hébergement en plus du remboursement assure Yasmine. Cela concerne aussi les voyages à forfait et "l'organisateur de voyage doit vous payer le remboursement supplémentaire". Ils doivent vous aider pour les trois ou quatre jours suivant l'annulation de votre vol. Si vous êtes encore bloqué pour plus de jours car la quarantaine a été imposée et/ou la frontière a été fermée, les autorités doivent vous aider.

N'oubliez pas de consulter les sites utiles comme celui des Affaires étrangères.