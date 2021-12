En 2022, levez le pied ou les amendes vont pleuvoir !

La Belgique s’est engagée à atteindre 0 mort sur les routes en 2050. Pour y arriver, les autorités ont mis en place des mesures qui seront d’application dès 2022 avec des amendes en cas de non-respect… Caroline Suzy, c hroniqueuse économique, vous explique ça dans le 6-8.

La marge de la tolérance consistait à ce qu’on puisse vous flasher à des différentes vitesses en fonction de la Région où vous rouliez, par exemple à 143 km/h dans un endroit et à 135 en Flandre. Tout le monde sera flashé désormais à 129 km/h.

Le ministre de la justice, Vincent Van Quickenborne, a annoncé la fin "des quotas" et "des marges de tolérance". Dorénavant, 30 radars tronçons s’ajoutent aux 70 qui étaient déjà fonctionnels en Belgique.

On ne parle plus de GSM au volant mais d’appareils électroniques

C’est un changement de dénomination plus que parlant. Lorsque vous serez en possession d’un appareil avec un écran et lumineux, non accroché sur un support, vous serez en infraction. C’est-à-dire, qu’un smartphone sur vos genoux, une tablette sur le siège passager ou dans votre main pourra vous apporter une amende. Celle-ci passe du premier au troisième degré donc à 174 €.

Les caméras qu’on retrouve en route permettront toutefois de vérifier que vous étiez dessus.