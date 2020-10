En 2007, la Star Ac rend hommage à Joe Dassin sur le plateau de " Bonnie & Clyde"

Cap sur les années 2000 et plus précisément sur l’année 2007. Cette année-là, Mika cartonne avec son tube "Relax, Take it easy". Un titre qui prend une résonance toute singulière au jour d’aujourd’hui, là où un nouveau confinement semble pointer le bout de son nez. Alors, n’hésitez pas un instant, poussez le volume et chantez cet air à tue-tête, c’est tout bon pour le moral !

En 2007, les gagnants de la Star Ac se sont réunis pour rendre hommage à Joe Dassin, ils avaient sorti un album hommage au chanteur, enfin… Un album fromage comme le précisera Hugues sous le regard vif de l’expert Bruno Tummers présent sur le plateau du 6/8. Mario et Anne-Laure rendront hommage à l’artiste dans l'émission "Bonnie & Clyde" présentée par Jacques Mercier & Armelle.

Petit détour au coeur de cette année 2007, clap sur cette séquence souvenir que nous offre la Sonuma.