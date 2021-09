En 2005, Sara De Paduwa, incarne une "Wallonnette" dans la semaine infernale

Dans ce grand moment de divertissement, un autre personnage récurant était incarné par Raoul Reyers et le personnage de "Super Wallon". Aujourd'hui, ce modeste employé de la Région Wallonne va se distinguer par une démonstration flamboyante. Super Wallon va vous révéler un très grand secret, soyez bien attentif !

A la même époque, Sarah de Paduwa et son amie étaient toutes deux hôtesses dans l'émission la semaine infernale. " J'ai été sollicité par Raoul Reyers pour faire un p'tit truc et nous avons été embarqué dans l'aventure ". Et c'est donc comme cela qu'elle a accepté de jouer le rôle de "super Walonnette".

Avez-vous reconnu Sarah ?