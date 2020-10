En 2005, l’émission télé de la RTBF " Hep Taxi ! " sillonne encore et toujours les routes de la Capitale et ce, depuis 2002. C’est Jean-Marc Panis qui fut le conducteur attitré du jour pour accueillir Cali : auteur, compositeur et interprète français né le 28 juin 1968 à Perpignan.

2005 … Cette année-là, c’est une jeune fille qui n’a pas gagné "La nouvelle star" mais qui fera cependant une très belle carrière. Si on vous dit : "viser la lune"… Ça me fait pas peur, c’est : Amel Bent !

Cali dans Hep Taxi !, c’était en 2005

En 2005, Cali se confie et évoque Brel dans "Hep Taxi !" - © Tous droits réservés

C’est une référence pour vous Brel ?

"Je suis membre de la Fondation Jacques Brel – Oui Brel est une référence : quand j’avais 17 ans, juste avant d’être un vrai homme, à la sortie de l’adolescence, j’écoutais beaucoup Brel pour pleurer chez moi… C’était des pleurs de bien-être. Après, ça m’a suivi, toujours, ça me suit toujours et le dernier Brel me bouleverse. Sur mon album il y a une chanson qui s’appelle "Je sais" et pour la structure j’ai calqué sur "voir un ami pleurer" de Brel".

La structure musicale est à l’identique, c’est un hommage !