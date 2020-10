En 2002, les Niouzz rencontrent Elie Semoun

"C’est une belle journée",... Et une belle année !

2002… Cette année-là, le single "C’est une belle journée" est proposé par la talentueuse chanteuse française : Mylène Farmer. Un titre qui fera un carton, un de plus pour cette artiste qui ne manque pas de les collectionner.

Mais, en 2002, c’est aussi la période où l’émission d’actualité pour les jeunes "Les Niouzz" bat son plein. La présentation est alors assurée par David Wathelet et Prezzy et, en cette belle journée de l’an 2002, Elie Semoun y pointe le bout de son nez, rouge. L’humoriste évoque sa recette magique et toute personnelle pour qu’un jour, le talent puisse grandir et s’exprimer encore et encore.

Une séquence souvenir que nous offre la SONUMA parce que, c’est une belle journée !